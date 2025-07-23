Eine Folge voller ÜberraschungenJetzt kostenlos streamen
Das große Backen - Die Profis
Folge 4: Eine Folge voller Überraschungen
117 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 6
In Folge vier geht es um hybride Köstlichkeiten und Zuckerblüten. Die Profis kombinieren zwei klassische Desserts zu einer neuen Kreation, wobei beide Ursprungskomponenten erkennbar bleiben müssen. Bei der Speed-Challenge sind filigrane Zuckerblüten aus Isomalt gefragt. Den Abschluss bildet eine besondere Überraschung: Ein Sternekoch bringt sein Signature-Dessert mit, das die Kandidaten nach Verkostung möglichst originalgetreu und ohne Rezept nachbacken müssen.
Genre:Kochen, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen