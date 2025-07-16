Das große Backen - Die Profis
Folge 3: Auf süßer Weltreise
115 Min.Folge vom 16.07.2025Ab 6
Die dritte Folge nimmt die Kandidat:innen mit auf eine kulinarische Weltreise. Jedes Team wählt einen Kontinent und gestaltet dazu ein Schaustück mit regionalem Bezug sowie zehn passende Riegel. In der zweiten Challenge müssen sie mit denselben Zutaten acht identische Törtchen herstellen, die ebenfalls zum gewählten Kontinent passen. Die Kombination aus Optik, Geschmack und Kreativität wird auf einer Weltkarte präsentiert - wer meistert die süße Reise am besten?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen - Die Profis
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen