Es wird wieder gebacken

SAT.1Staffel 3Folge 1vom 20.09.2015
Folge 1: Es wird wieder gebacken

90 Min.Folge vom 20.09.2015Ab 6

Enie van de Meiklokjes sucht zum dritten Mal Deutschlands beste Hobbybäcker:in! Zehn Kandidat:innen stellen sich der Herausforderung, traumhafte Tartelettes, sensationelle Torten und raffinierte Küchlein zu kreieren.

SAT.1
