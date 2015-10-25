Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 6vom 25.10.2015
Folge 6: Klassische Kuchen neu interpretiert

45 Min.Folge vom 25.10.2015Ab 6

Sie dürfen in keinem bayrischen Biergarten fehlen - die Brezen. Wie gut sind die Kandidaten darin, das in sich verschlungene Laugengebäck herzustellen? Unter dem Motto "Klassiker neu interpretiert" dürfen sich die Hobbybäcker schließlich kreativ austoben: Schwarzwälder Kirschtorte, Frankfurter Kranz, Apfelkuchen, Marmorkuchen, Linzer Torte - diese und andere Köstlichkeiten müssen sie in neuem Gewand präsentieren.

SAT.1
