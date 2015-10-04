Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen

50 Shades of Cake: Die besondere 3D-Torte

SAT.1Staffel 3Folge 3vom 04.10.2015
Das große Backen

Folge 3: 50 Shades of Cake: Die besondere 3D-Torte

45 Min.Folge vom 04.10.2015Ab 6

Das Highlight ist heute sexy, denn unter dem Motto "50 Shades of Cake" muss eine 3D-Torte gestaltet werden, die die Damenwelt verzückt. Außerdem: Sie gehört zu jeder gut bestückten Kaffeetafel: die Biskuitrolle! Wem gelingt sie am besten?

