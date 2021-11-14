Fruit Punch Poke Cake: Südsee-Trip mit exotischen AromenJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 3: Fruit Punch Poke Cake: Südsee-Trip mit exotischen Aromen
105 Min.Folge vom 14.11.2021Ab 6
In Woche drei ist das nächste Reiseziel die Südsee! Der erste Stopp: Die Insel Tahiti - Herkunftsort und Namensgeberin der teuersten Vanille der Welt. Und genau um diese dreht sich alles in der ersten Aufgabe "Mein Star: Tahiti-Vanille". Die Kandidat:innen haben freie Kuchen- oder Tortenwahl. Hochprozentig wird es in der Technischen Prüfung mit Bettys "Fruit Punch Poke Cake". Zu künstlerischen Stuckateur:innen werden die Hobbybäcker:innen in Aufgabe 3 "Palette Knife Painting".
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen