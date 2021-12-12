Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen

Backen auf russische Art

SAT.1Staffel 9Folge 7vom 12.12.2021
Backen auf russische Art

Das große Backen

Folge 7: Backen auf russische Art

106 Min.Folge vom 12.12.2021Ab 6

Es ist Halbfinale bei "Das große Backen". Dafür geht es nach Russland! Als erste Aufgabe wünschen sich Christian und Betty eine "Babka" von den Kandidat:innen - einen süßen Hefekuchen, der gefüllt und auf spezielle Weise eingedreht gebacken wird. Auch dieses Mal ist die Technische Prüfung eine Speed-Challenge. Unter Zeitdruck müssen die vier Halbfinalist:innen "Russisch Brot" nach der Rezeptur von Betty backen. Die letzte Aufgabe steht ganz unter dem Motto "Matrjoschka 3D".

