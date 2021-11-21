Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 4vom 21.11.2021
106 Min.Folge vom 21.11.2021Ab 6

"Das große Backen" reist für Woche vier in die Arabische Welt. Bei der ersten Aufgabe "Süßes orientalisches Gebäck" haben die Kandidat:innen die Qual der Wahl eine typische, arabische Köstlichkeit zu präsentieren. Herzhaft wird es in der Technischen Prüfung! In Bettys "Marokkanischer Pastilla" finden sich in einem Filoteig - eine Art Blätterteig - gleich drei unterschiedliche Füllungen. Die Highlight Aufgabe 3 entführt in die märchenhafte Welt von "1001 Nacht".

SAT.1
