SAT.1Staffel 9Folge 5vom 28.11.2021
106 Min.Folge vom 28.11.2021Ab 6

"Das große Backen" reist in dieser Woche nach Japan. In Aufgabe 1 soll ein "Schwammkuchen mit Frucht" hergestellt werden. Dieser hoch empfindliche Kuchen wird traditionell in einem Wasserbad gebacken. Die Technische Prüfung ist mindestens genauso schwer: Der "Matcha-Baumkuchen" hat eine lange Tradition in Japan. Der krönende Abschluss folgt mit der dritten Aufgabe "Made in Japan". Die Jury fordert eine Motiv- oder 3D-Torte im unverkennbaren Japan-Look.

SAT.1
