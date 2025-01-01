Das Internat
Folge 1: Zimmer-Roulette
14 Min.Ab 6
Rektorin Meyer-Stäblein verkündet, dass es in diesem Jahr gemischte Zimmer geben wird. Die Jungen freuen sich über diese Änderung, während die Mädchen völlig durchdrehen. ES stellt sich jedoch die Frage, warum die Aufteilung geändert wird.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Internat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn / Pantaflix Studios