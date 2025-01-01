Das Internat
Folge 10: Läuse-Zirkus aka Flohwalzer
15 Min.Ab 6
Luna kann dem Druck nicht mehr standhalten. Sie steht vor einem Burnout. Das Internat hat eine Insektenplage. Nur Luna scheint sich darum zu kümmern, das Problem zu lösen. Sie enthüllt Geheimnisse. Mike wittert seine Chance gegen Luna vorzugehen.
Das Internat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn / Pantaflix Studios