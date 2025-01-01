Das Internat
Folge 9: Geburtstags-Überraschung
17 Min.Ab 12
Es wurde ein Geburtstag vergessen! Die Freunde haben es nicht auf dem Schirm. Das Geburtstagskind ist traurig und enttäuscht. Nur ihr Lehrer erinnert sich an den besonderen Tag des Schülers. Toni und Sophie lernen sich kennen und entwickeln Gefühle.
Das Internat
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Pantaflix Studios