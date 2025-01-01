Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Internat

Triple-Double

JoynStaffel 1Folge 3
Triple-Double

Triple-DoubleJetzt kostenlos streamen

Das Internat

Folge 3: Triple-Double

14 Min.Ab 6

Ben flippt aus, als er seine Sachen kaputt vorfindet. Er will zurückschlagen aber ist nicht sicher, ob er sich auf sein Team verlassen kann. Beim Fußballspiel interessieren sich die Mädchen vor allem für die Jungen aus der anderen Mannschaft.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Internat
Joyn
Das Internat

Das Internat

Alle 4 Staffeln und Folgen