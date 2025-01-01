Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Internat

Folge 12

JoynStaffel 4Folge 12
Folge 12

Folge 12Jetzt kostenlos streamen

Das Internat

Folge 12: Folge 12

10 Min.Ab 12

Fonsi und Ben sehen Linus mit einem fremden Typen weglaufen, den niemand kennt. Was dann mit Linus passiert, können Fonsi und Ben nicht glauben. Zum Glück konnten sie im letzten Moment eingreifen und endlich ihre Karate Skills unter Beweis stellen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Das Internat
Joyn
Das Internat

Das Internat

Alle 4 Staffeln und Folgen