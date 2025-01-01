Das Internat
Folge 7: Folge 7
13 Min.Ab 12
Ella steht vor einer schwierigen Entscheidung. Da es nicht mehr lange zum ABI Ball ist und sie noch keine Begleitung gefunden, nimmt Ella ihren Mut zusammen und fragt Carla, ob sie ihre Begleitung sein möchte. Dabei muss sie zugeben, dass die Beziehung zu Nick eigentlich schon vorbei ist…
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Internat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Pantaflix Studios