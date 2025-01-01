Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Internat

Folge 7

JoynStaffel 4Folge 7
Folge 7

Folge 7Jetzt kostenlos streamen

Das Internat

Folge 7: Folge 7

13 Min.Ab 12

Ella steht vor einer schwierigen Entscheidung. Da es nicht mehr lange zum ABI Ball ist und sie noch keine Begleitung gefunden, nimmt Ella ihren Mut zusammen und fragt Carla, ob sie ihre Begleitung sein möchte. Dabei muss sie zugeben, dass die Beziehung zu Nick eigentlich schon vorbei ist…

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Das Internat
Joyn
Das Internat

Das Internat

Alle 4 Staffeln und Folgen