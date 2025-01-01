Das Internat
Folge 14: Folge 14
12 Min.Ab 6
Nikita zögert es immer weiter hinaus, Tassilo endlich die Wahrheit zu sagen und gerät dabei immer wieder mit Toni aneinander. Während alle bei der Abi Prüfung sitzen, hat Fonsi scheinbar zu tief geschlafen und die Abi Prüfung verpennt oder war doch alles nur ein Traum?!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Internat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn / Pantaflix Studios