Das Internat

Folge 14

JoynStaffel 4Folge 14
Folge 14

Folge 14Jetzt kostenlos streamen

Das Internat

Folge 14: Folge 14

12 Min.Ab 6

Nikita zögert es immer weiter hinaus, Tassilo endlich die Wahrheit zu sagen und gerät dabei immer wieder mit Toni aneinander. Während alle bei der Abi Prüfung sitzen, hat Fonsi scheinbar zu tief geschlafen und die Abi Prüfung verpennt oder war doch alles nur ein Traum?!

