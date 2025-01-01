Das Internat
Folge 5: Folge 5
13 Min.Ab 6
Ob Kat es schaffen wird Aiden ihre Meinung zusagen oder wirft der Anruf sie nur wieder zurück und wie sieht Aiden den ganzen Ablauf mit seinem Tod oder verschwinden? Gut, dass sie sich auf Freunde wie Ben verlassen kann. Die anderen Schüler haben auch viele Themen, vor allem das anstehende Abi.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Internat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn / Pantaflix Studios