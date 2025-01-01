Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Internat

Folge 5

JoynStaffel 4Folge 5
Folge 5

Folge 5Jetzt kostenlos streamen

Das Internat

Folge 5: Folge 5

13 Min.Ab 6

Ob Kat es schaffen wird Aiden ihre Meinung zusagen oder wirft der Anruf sie nur wieder zurück und wie sieht Aiden den ganzen Ablauf mit seinem Tod oder verschwinden? Gut, dass sie sich auf Freunde wie Ben verlassen kann. Die anderen Schüler haben auch viele Themen, vor allem das anstehende Abi.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Das Internat
Joyn
Das Internat

Das Internat

Alle 4 Staffeln und Folgen