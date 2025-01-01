Das Internat
Folge 15: Folge 15
15 Min.Ab 6
Durch den Bombenfund auf dem Parkplatz des F.LY. steht der Abiball auf der Kippe, doch Tassilo hat eine gute Idee wie er doch noch stattfinden kann. Nach einem wunderschönen Abend bekommt Frau Meyer-Stäblein einen schockierenden Anruf von Ritchy!!!
Das Internat
Genre:Comedy
Copyrights:© Joyn / Pantaflix Studios