Das Traumschiff: IslandJetzt kostenlos streamen
Das Traumschiff
Folge 21: Das Traumschiff: Island
Zwischen isländischen Fjorden, Gefühlschaos und alten Wunden suchen Reisende der MS Amadea neue Wege zu sich selbst. Mit an Bord ist Collien Fernandes, deren Privatleben derzeit stark im Fokus steht. Nach der Trennung von Christian Ulmen erhebt sie schwere Vorwürfe: Demnach soll ihr Ex-Partner über längere Zeit gefälschte Profile in ihrem Namen erstellt und pornografische Inhalte verbreitet haben, die gezielt den Eindruck erwecken sollten, sie selbst habe intime Aufnahmen von sich gemacht und verschickt. Besetzung: Florian Silbereisen (Kapitän Max Parger) Collien Fernandes (Dr. Jessica Delgado) Barbara Wussow (Hanna Liebhold) Daniel Morgenroth (Staff-Kapitän Martin Grimm) Rosa Von Lobenstein (Ronja Küpper) Michaela May (Toni Meissner) Saskia Vester (Evelyn Küpper) Barnaby Metschurat (Nikolaus Andresen) Pétur Óskar (Jon) Bernhard Piesk (Dominik Dahlke) Evelyn Burdecki (Stylistin Vera) Iris Tanja Flygenring (Inga) Regie: Tina Kriwitz Drehbuch: Stephanie Blöbaum, Martin Wilke, Jochen S. Franken Bildquelle: ORF/ZDF/Dirk Bartling
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