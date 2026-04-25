Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 3: Unnatürlich natürlich
41 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12
Viele Mysterien unserer Erde sind noch lange nicht entschlüsselt: Wie entstand der imposante "Teufelsturm" in Wyoming? Warum werden manche Menschen während ihres Lebens gleich mehrfach vom Blitz getroffen? Können wir aus diesen unnatürlich natürlichen Phänomenen etwas über die Geschichte (und die Zukunft) unseres Planeten lernen?
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Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC & © Season 1: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Alamy