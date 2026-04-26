Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 6: Leben nach dem Tod
41 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12
Was passiert nach dem Tod? Um der Antwort auf diese Frage etwas näher zu kommen, beleuchtet die heutige Folge Berichte über Nahtoderfahrungen, Reinkarnation und das Phänomen der Übertragung von Erinnerungen eines Organspenders auf den Empfänger.
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Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC & © Season 1: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Alamy