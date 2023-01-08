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Das Unerklärliche mit William Shatner

Mysteriöse Kreaturen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 08.01.2023
Mysteriöse Kreaturen

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Das Unerklärliche mit William Shatner

Folge 4: Mysteriöse Kreaturen

41 Min.Folge vom 08.01.2023Ab 12

Weltweit berichten Menschen von schaurigen Begegnungen mit mysteriösen Kreaturen wie dem Mottenmann, Chupacabra, dem Ziegensauger, oder dem Mongolischen Todeswurm. Sind diese Wesen mehr als nur das Produkt einer blühenden Fantasie, wie erklärt sich dann ihre Existenz aus naturwissenschaftlicher Perspektive?

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