Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 4: Mysteriöse Kreaturen
41 Min.Folge vom 08.01.2023Ab 12
Weltweit berichten Menschen von schaurigen Begegnungen mit mysteriösen Kreaturen wie dem Mottenmann, Chupacabra, dem Ziegensauger, oder dem Mongolischen Todeswurm. Sind diese Wesen mehr als nur das Produkt einer blühenden Fantasie, wie erklärt sich dann ihre Existenz aus naturwissenschaftlicher Perspektive?
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Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC & © Season 1: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Alamy