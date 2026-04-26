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Das Unerklärliche mit William Shatner

Bizarre Rituale

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 02.05.2026
Bizarre Rituale

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Das Unerklärliche mit William Shatner

Folge 5: Bizarre Rituale

41 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12

Die heutige Folge geht der Macht von Ritualen auf den Grund und betrachtet dabei jahrhundertealte Bräuche wie Voodoo, Exorzismus, Feuerlauf oder Tierkämpfe.

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