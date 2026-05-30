Amerikas verlorene SchätzeJetzt kostenlos streamen
Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 36: Amerikas verlorene Schätze
41 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 12
Seit Hunderten von Jahren gibt es Legenden über wertvolle Schätze, die überall in den Vereinigten Staaten versteckt sein sollen. Welcher Wahrheitsgehalt steckt in den Geschichten von gestohlenem Gold, Piraterie und mörderischer Rache?
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Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC & © Season 1: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Alamy