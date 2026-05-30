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Das Unerklärliche mit William Shatner

Jack the Ripper

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 35vom 04.07.2026
Jack the Ripper

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Das Unerklärliche mit William Shatner

Folge 35: Jack the Ripper

41 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 12

Im Laufe der Geschichte gab es viele Serienmörder, aber keiner hat mehr Faszination und Angst verbreitet als "Jack the Ripper". Fast 140 Jahre nach der brutalen Ermordung seines letzten Opfers bleibt das Rätsel um seine Identität ungelöst. Wer war Jack the Ripper? Und was trieb ihn dazu, grausame Morde zu begehen?

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