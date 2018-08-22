(K)ein Happyend für die Liebe?Jetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 22.08.2018: (K)ein Happyend für die Liebe?
44 Min.Folge vom 22.08.2018Ab 6
Kyle und seine Frau Noon haben beschlossen, in Noons Heimat Thailand zu ziehen, weil ihr Vater krank ist. Doch mit dem Umzug setzt sie ihre Greencard aufs Spiel, und Kyle zweifelt, ob er auf Dauer in Asien leben will. In Miami stehen die Zeichen indessen auf Sturm: Mohamed ist sauer, dass Danielle seine Adresse herausgefunden hat und zu ihm gereist ist. Er möchte die Scheidung hinter sich bringen, seine Noch-Frau nie wiedersehen und ein freier Mann mit Greencard sein. Als der Tunesier während eines Streits die Polizei ruft und Anzeige gegen Danielle erstattet, wird der 43-Jährigen klar, dass Mohamed sie nur benutzt hat. Nun will sie ihn aus den USA ausweisen lassen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.