Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 15.08.2018: So geht's nicht weiter
43 Min.Folge vom 15.08.2018Ab 6
Sämtliche Mitglieder von Danielles Familie können ihren Noch-Ehemann Mohamed nicht ausstehen und halten ihn für einen Betrüger, doch die 43-Jährige liebt den Tunesier immer noch. Da er auf ihre Anrufe und Mails seit Monaten nicht reagiert, reist sie von Ohio nach Miami, um ihn zu sehen und ihre Ehe zu retten. Doch der 28-Jährige bekommt einen Schock, als er die Nachricht von ihrem Überraschungsbesuch erhält: Er will Anzeige gegen seine Frau erstatten, damit sie ihn künftig in Ruhe lässt. Danielle schäumt vor Wut. Außerdem: Noon will zurück nach Thailand, um ihren kranken Vater zu pflegen, und Loren schlägt sich in Israel mit Alexeis kritischer Familie herum.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.