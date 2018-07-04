Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 04.07.2018: Da ist was im Busch
45 Min.Folge vom 04.07.2018Ab 6
Mohamed aus Tunesien hat seine frisch angetraute Ehefrau Danielle verlassen, um zusammen mit seiner neuen Online-Freundin Luisa nach Miami zu ziehen. Danielles Anwältin tippt auf geplante Scheinehe - ein Vergehen, das Mohamed die Aufenthaltsgenehmigung für die Vereinigten Staaten kosten kann. Doch Luisa sieht in dem 28-Jährigen ihren Traummann. Die hübsche Paola aus Kolumbien dagegen muss in ihrer neuen Heimat Oklahoma weiterhin die Brötchen verdienen, seit Gatte Russ seinen Job verloren hat. Aber der ist eifersüchtig, weil die 29-Jährige bei ihren Model- und Werbejobs oft leicht bekleidet vor die Kamera tritt.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.