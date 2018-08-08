Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 08.08.2018: Es nimmt kein Ende
43 Min.Folge vom 08.08.2018Ab 6
Mohamed ist heilfroh, dass er Danielle die Annullierung ihrer Ehe ausreden konnte. Seit der 28-Jährige wieder in Florida ist, fühlt er sich großartig und freut sich auf ein Leben ohne sie, aber mit Greencard. Und da es in Miami vor hübschen Mädchen nur so wimmelt, hätte der Tunesier gerne wieder eine Beziehung. Die 43-Jährige aus Ohio dagegen vermisst ihren Noch-Mann sehr und versucht ständig, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Auch zwischen Paola und Russ lief es schon besser. Seit die Kolumbianerin von ihrem Model-Job aus Miami zurück ist, gibt es dauernd Streit. Und als Russ die neuen Bikini- und Oben-ohne-Fotos seiner Frau sieht, rastet er fast aus.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.