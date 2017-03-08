Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Hohe Wogen

TLCFolge vom 08.03.2017
Hohe Wogen

Hohe WogenJetzt kostenlos streamen

Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Folge vom 08.03.2017: Hohe Wogen

45 Min.Folge vom 08.03.2017Ab 6

Bei Anfisa und Jorge hängt der Haussegen schief. Seit die 20-jährige Russin ihre Heimat verlassen hat, vermisst sie Moskau und fühlt sich in Los Angeles nicht wohl. Vor allem, weil sie mit ihrem Verlobten in einem Hotelzimmer wohnen muss. Jorge sucht seit geraumer Zeit eine Wohnung, findet aber nichts. Und jetzt wird endlich klar, warum: Der 26-Jährige ist vorbestraft. Wegen Marijuana-Handel saß er ein paar Tage im Gefängnis und hat seitdem einen Eintrag im Strafregister. Anfisa kann es nicht fassen, dass ihr Zukünftiger so unehrlich zu ihr ist. Doch auch bei Chantel und Pedro, Nicole und Azan und den anderen Paaren gibt es Probleme.

Alle verfügbaren Folgen