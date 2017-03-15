Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

TLCFolge vom 15.03.2017
45 Min.Folge vom 15.03.2017Ab 6

Seit Nicole von Florida nach Marokko zu ihrem Verlobten Azan gezogen ist, gibt es große Probleme. Die 22-Jährige kann die strengen Verhaltensregeln in dem muslimischen Land nicht verstehen und eckt überall an. Als sie Azan auf offener Straße küssen will, ist der 24-Jährige außer sich. Chantel aus Atlanta steht kurz vor der Hochzeit mit Pedro aus der Dominikanischen Republik. Heute will sie ihr Brautkleid kaufen und muss es aus eigener Tasche bezahlen, denn Nicole hat ihren Eltern nicht erzählt, dass sie verlobt ist. Lowo aus Nigeria ist plötzlich verschwunden und für seine Verlobte nicht erreichbar. Soll Narkyia ihm glauben, dass sein Handy gestohlen wurde?

