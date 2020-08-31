Zukunftsträume mit HindernissenJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 31.08.2020: Zukunftsträume mit Hindernissen
89 Min.Folge vom 31.08.2020Ab 12
Ashley aus Pennsylvania ist Mutter von zwei Kindern und arbeitet als Barfrau. Sie hat schon zwei Verlobungen aufgelöst, nachdem sie betrogen wurde, und wenig Lust auf eine neue Beziehung. Doch während eines Urlaubs auf Jamaika lernt die 31-Jährige den attraktiven Jay kennen. Der 20-Jährige ist ein echtes Party-Animal und ganz anders als ihre eher spießigen weißen Ex-Freunde. Als er ihr nach kurzer Zeit einen Heiratsantrag macht, ist Ashley überglücklich, plant ein gemeinsames Leben in den USA und beantragt ein Verlobten-Visum. Ihre Freunde sind überaus skeptisch, doch Ashley ist blind vor Liebe.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 6-11: Warner Bros. Discovery, Inc.