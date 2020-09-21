Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 21.09.2020: Freundinnen und Feindinnen
89 Min.Folge vom 21.09.2020Ab 12
Brasilianerin Larissa langweilt sich zuhause, während Colt beim Arbeiten ist. Um sich die Zeit zu vertreiben, will sie mit ihrer Schwiegermutter in spe neue Möbel kaufen. Doch die Couch, die sich Colts schöne Verlobte aussucht, übersteigt das Haushaltsbudget - und so gibt es wieder Krach. Colts Freund John gibt einen klaren Rat: „Genieß die 90 Tagen, die ihr zusammen seid, aber dann heirate eine Amerikanerin.“ Jonathan und Fernanda haben inzwischen in einem Hotel in Myrtle Beach eingecheckt, um ihren Streit zu begraben. Doch kaum sitzt Jonathan an der Bar, begeht er schon den nächsten Fauxpas.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.