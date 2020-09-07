Folge vom 07.09.2020
Willkommen in Amerika!Jetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 07.09.2020: Willkommen in Amerika!
88 Min.Folge vom 07.09.2020Ab 12
IT-Spezialist Colt aus Las Vegas hat viel Zeit mit seiner Mutter und seinen Katzen verbracht, bis er Brasilianerin Larissa über eine Dating-Site kennenlernt. Nun kommt die schöne Latina angeflogen, und Colt hofft, dass sie bei ihrer Ankunft nicht zu enttäuscht und ihre Erwartung an die USA nicht zu hoch ist. Denn Colt lebt noch bei seiner Mutter, mit der er sich auch das Auto teilt. Außerdem in dieser Episode von „Dating ohne Grenzen“: Russin Olga wird prompt von Steven schwanger, und Leidas reiche, indonesische Familie hält nichts von der Männerwahl ihrer Tochter sowie ihrem Wunsch, nach Amerika zu ziehen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.