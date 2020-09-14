Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 14.09.2020: Vorsicht, Schwiegereltern!
89 Min.Folge vom 14.09.2020Ab 12
IT-Nerd Colt hat seine brasilianische Traumfrau vom Flughafen abgeholt und überglücklich nachhause gebracht. Doch kaum aus dem Auto ausgestiegen, fängt Larissa an zu nörgeln: Das Haus ist ihr zu klein, außerdem will sie einen Pool. Und die Tatsache, dass Colt mit Mutter Debbie zusammenwohnt, passt ihr natürlich gar nicht. Während Larissa schmollt, versucht Colt die in Tränen aufgelöste Debbie zu trösten und hofft, dass er sich nicht zwischen den beiden entscheiden muss. Außerdem: Steven fliegt nach Russland, um Olga zu treffen, und Fernanda bereut, dass sie Mexiko verlassen hat, um bei Jonathan zu sein.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.