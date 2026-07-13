Dead of Night
Folge vom 13.07.2026: Die letzte Party
44 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
Der Lügendetektortest zeigte keine Auffälligkeiten und der Verdächtige hatte für die Tatnacht ein Alibi. Deshalb ließen ihn die Ermittler im November 2004 wieder frei. Detective Brian Kindel und seine Kollegen gingen stattdessen anderen Hinweisen nach, denn im US-Bundesstaat Oregon war zwei Tage zuvor eine junge Frau verschwunden. Nicole Hutchings wurde zuletzt auf einer Party gesehen und es dauerte fast zweieinhalb Jahre, bis die Polizei ihrem Mörder auf die Schliche kam. Die 21-Jährige wurde erschlagen und in einem Wald verscharrt, weil sie zu viel wusste.
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Genre:Dokudrama, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.