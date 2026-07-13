Dead of Night
Folge vom 13.07.2026: Ende einer Nachbarschaft
44 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
Doug und Deborah ziehen in die kalifornische Kleinstadt Weimar und freunden sich schnell mit ihren Nachbarn Jackie und Cleve an. Als sie ihnen einen Besuch abstatten wollen, machen sie eine fürchterliche Entdeckung: Cleve liegt im Schlafzimmer mit einem Einschussloch in der Schläfe. Auch seine Frau ist tot und grauenvoll zugerichtet: Man hat ihr den Schädel eingeschlagen, ihre Leiche ist voller Blut – genau wie die Wände. Ermittler Summers vermutet, dass Jackie vom Täter auch sexuell missbraucht wurde. Bei der Obduktion findet das Labor Sperma in ihren Körper. Und dann entdeckt er etwas Seltsames am Tatort.
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Genre:Dokudrama, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.