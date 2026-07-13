Zur falschen Zeit am falschen OrtJetzt kostenlos streamen
Dead of Night
Folge vom 13.07.2026: Zur falschen Zeit am falschen Ort
43 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
Zwei brutale Morde hielten 1986 die Polizei in Great Falls, Montana, in Atem. Der unbekannte Täter hatte mehrfach auf seine Opfer geschossen beziehungsweise eingestochen, als diese bereits reglos am Boden lagen. In solchen Fällen spricht man in Ermittlerkreisen von einer sogenannten „Übertötung“. Deshalb lag der Verdacht nahe, dass ein und dieselbe Person die schweren Gewaltverbrechen begangen hatte. Aber ohne ein Motiv und weitere Hinweise gelang es den Beamten damals nicht, den skrupellosen Killer zu überführen - bis fast zehn Jahre später eine weitere Spur auftauchte.
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Genre:Dokudrama, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.