Dead of Night
Folge vom 13.07.2026: Flucht aus Key Largo
45 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
Patricia Miller war 41 Jahre alt, als sie auf die Florida Keys zog. Dort lernte sie ihren zukünftigen Ehemann kennen, der in Key Largo einen Jachthafen managte. Aber die Ehe ging wenige Monate später in die Brüche und Patricia kehrte zurück in die Küstenstadt Melbourne, wo sie 1988 auf brutale Art und Weise ermordet wurde. Ein skrupelloser Killer hatte die Frau vergewaltigt, erschlagen und anschließend ihr Apartment in Brand gesteckt, um sämtliche Spuren zu verwischen. Deshalb dauerte es fast zehn Jahre, bis die Ermittler dem Mörder auf die Schliche kamen.
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Genre:Dokudrama, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.