Deadbeat
Folge 1: Der Sexorzismus
22 Min.Ab 12
Der Geist des als junger Soldat im Krieg gefallenen Daniel wendet sich mit einem pikanten Wunsch an Kevin: Indem er Kevins Körper in Besitz nimmt, will er posthum seine Jungfräulichkeit an seine ehemalige Freundin Angela verlieren. Zunächst ist Kevin skeptisch, doch dann willigt er ein. Immerhin ist dies die Chance, nach acht Jahren endlich mal wieder Sex zu haben!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Deadbeat
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Paranormal
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited