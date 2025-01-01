Deadbeat
Folge 6: Bloody Mary
22 Min.Ab 12
Nach Jahren sieht Kevin seinen Schwarm aus Kindertagen wieder - den Geist Bloody Mary. Um wieder regelmäßig Kontakt mit ihr zu haben, braucht er einen alten Spiegel aus dem Waisenhaus, wo er Mary zum ersten Mal traf. Die Leitung des Heims wäre bereit, ihm den Spiegel zu geben - wenn Kevin das Haus vom Geist eines kleinen Mädchens befreit. Doch das ist gar nicht so einfach: Das spukende Kind spricht nicht. Wie soll Kevin herausfinden, welches Problem es hat?
Genre:Sitcom, Paranormal
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited