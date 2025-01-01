Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 8
22 Min.Ab 12

Kevin wird in ein Apartment gerufen, in dem der Geist des Erfinders Rube Goldberg umgeht. Dieser bittet Kevin um Hilfe: Um seine letzte Erfindung fertigzustellen, braucht er eine ganz besondere Sprungfeder, eine Spezial-Bowlingkugel für Menschen mit sechs Fingern und einen blinden Hamster. Da Goldberg ihm 10.000 Dollar in Aussicht stellt, legt sich Kevin ordentlich ins Zeug, um alles zu besorgen. Doch dann stellt sich heraus, dass der Erfinder eigentlich ganz andere Pläne hat ...

MOVIESPHERE
