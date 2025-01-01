Deadbeat
Folge 3: Ein guter Deal
22 Min.Ab 12
Kevin soll die letzte Aufnahme eines verstorbenen Raubkopierers finden. Denn sie zeigt, dass der Mann namens "Shaky Hands" seine Arbeit auch ohne zu zittern erledigen konnte - und nur, wenn das bewiesen ist, kann der Geist des Raubkopierers in Frieden ruhen. Blöd nur, dass sich außer Kevin noch ganz andere Gestalten für die Aufnahme interessieren. Denn zufällig ist auf der Kassette außer einem Film auch ein echter Mord zu sehen.
Genre:Sitcom, Paranormal
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited