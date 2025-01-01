Deadbeat
Roofie hat zu einem Spottpreis ein heruntergekommenes Haus gekauft. Jetzt wollen Kevin und er es entrümpeln - und stellen schnell fest, dass es in der Bruchbude spukt. Übeltäter sind die Geister der letzten Bewohner: Ein Ehepaar, das sich beim Streit über die Wandfarbe der Küche gegenseitig ins Jenseits beförderte, und die 30-jährige Tochter der beiden, die ihre Eltern tot fand und sich daraufhin auch umbrachte. Plötzlich ist Kevin als Familienberater gefragt ...
