Folge 10: Die unheilige Dreifaltigkeit
22 Min.Ab 12
Nach etlichen Versuchen, sich körperlich näher zu kommen, beschließen Kevin und Sue, im Internet nach einer Frau zu suchen, die bereit ist, ihren Körper für eine Inbesitznahme durch Sue herzugeben. Es meldet sich Beth, die perfekt dafür erscheint. Es stellt sich jedoch heraus, dass sie lediglich Kontakt zu Kevin herstellen wollte, denn sie vermutet in ihrer Wohnung den Satan. Allerdings handelt es sich bei dem Geist nicht um Satan, sondern um einen Pater namens Michael.
Genre:Sitcom, Paranormal
Produktion:US, 2014
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited