Deadbeat
Folge 3: Party-Geister
22 Min.Ab 12
Kevin arbeitet mittlerweile für Chamomile, und Sue langweilt sich derweil. Kurzerhand schlägt er ihr vor, neue (Geister-)Freunde zu finden. Tatsächlich lernt sie schon bald Millie kennen, mit der sie sich die Zeit vertreibt. Kevin ist währenddessen mit einem Teenager-Geist namens Sarah beschäftigt. Er ist bald völlig genervt, denn Sarah ist ein durchgeknallter Party-Geist, der ihn rund um die Uhr auf Trab hält.
Weitere Folgen in Staffel 2
Genre:Sitcom, Paranormal
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited