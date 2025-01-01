Deadbeat
Folge 9: Der Geist von Lincoln
22 Min.Ab 12
Kevin und Sue verbringen ein Wochenende in einem Nobelhotel. In ihrer Suite spukt jedoch der Geist von Abraham Lincoln, der um jeden Preis das Ende des Theaterstücks ansehen möchte, dass er bei seiner Ermordung besucht hatte. Sue und Kevin beschließen, das Theaterstück auf die Beine stellen. Kein leichtes Unterfangen, denn bereits das Casting stellt eine große Herausforderung dar ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Deadbeat
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Paranormal
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited