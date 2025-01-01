Zum Inhalt springenBarrierefrei
MOVIESPHEREStaffel 2Folge 9
Folge 9: Der Geist von Lincoln

22 Min.Ab 12

Kevin und Sue verbringen ein Wochenende in einem Nobelhotel. In ihrer Suite spukt jedoch der Geist von Abraham Lincoln, der um jeden Preis das Ende des Theaterstücks ansehen möchte, dass er bei seiner Ermordung besucht hatte. Sue und Kevin beschließen, das Theaterstück auf die Beine stellen. Kein leichtes Unterfangen, denn bereits das Casting stellt eine große Herausforderung dar ...

