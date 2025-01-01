Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deadbeat

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 6
Folge 6: Der Fall der Fälle

22 Min.Ab 12

Kevins neuer Auftrag führt ihn an eine Grundschule. Dort trifft er auf den alten Hausmeistergeist Will. Dieser wittert eine Verschwörung innerhalb der Schulmauern, und Kevin nimmt die Ermittlungen auf. Wenig später trifft Kevin auf zwei Mitarbeiter von "Fernsehwelt". Die beiden unterbreiten ihm ein unglaubliches Angebot.

MOVIESPHERE
