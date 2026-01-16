Zum Inhalt springenBarrierefrei
Iran vor neuer Ära? Welche Rolle der Schah-Sohn spielt

ProSieben Staffel 1 Folge 1 vom 16.01.2026
Iran vor neuer Ära? Welche Rolle der Schah-Sohn spielt

:DECODED

Folge 1: Iran vor neuer Ära? Welche Rolle der Schah-Sohn spielt

10 Min. Folge vom 16.01.2026 Ab 12

Im Iran eskalieren die Massenproteste gegen das Regime. Viele sehen die Tage des Mullah-Regimes gezählt, und in diesem Chaos taucht immer wieder ein Name auf: Reza Pahlavi, der Sohn des gestürzten Schahs.

ProSieben
