Trump will Grönland: Sein Plan hinter dem "großen Stück Eis"
Folge 2: Trump will Grönland: Sein Plan hinter dem "großen Stück Eis"
12 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12
Donald Trumps ernsthafte Ambition: die Aneignung Grönlands. Trumps Interesse an der Insel hat sich seit seiner 2. Amtszeit drastisch verstärkt.
