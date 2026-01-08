Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
:DECODED

Trump will Grönland: Sein Plan hinter dem "großen Stück Eis"

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 08.01.2026
Trump will Grönland: Sein Plan hinter dem "großen Stück Eis"

Trump will Grönland: Sein Plan hinter dem "großen Stück Eis"Jetzt kostenlos streamen

:DECODED

Folge 2: Trump will Grönland: Sein Plan hinter dem "großen Stück Eis"

12 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12

Donald Trumps ernsthafte Ambition: die Aneignung Grönlands. Trumps Interesse an der Insel hat sich seit seiner 2. Amtszeit drastisch verstärkt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

:DECODED
ProSieben
:DECODED

:DECODED

Alle 1 Staffeln und Folgen